Suárez es tractarà a Barcelona durant l'aturada de la Lliga per les seleccions

El davanter del Barça Luis Suárez es quedarà a la capital catalana fent tractament mèdic durant la propera aturada de la competició de Lliga pels compromisos de les seleccions nacionals. Així ho va informar ahir l'entitat blaugrana mitjançant un comunicat. Suárez es va operar el passat mes de maig d'una lesió al menisc intern del genoll dret per poder disputar així amb el seu país la Copa Amèrica, que es jugava a l'estiu. El futbolista internacional aprofitarà les dues properes setmanes, en què no hi ha partits de Lliga ni tampoc de competició europea, per realitzar un treball personalitzat de comú acord amb els serveis mèdics del Barça i els de la selecció. L'Uruguai s'enfrontarà al Perú en dues ocasions: a Montevideo el divendres 11 i a Lima el següent dimarts, dia 15. Al novembre es mesurarà amb Hongria a Budapest i probablement amb Argentina a Israel.

Luis Suárez ja s'ha perdut altres aturades darrerament. El passat mes de març, una lesió de darrera hora el va deixar sense poder competir a la China Cup. El mes d'octubre del 2018, de la seva banda, també estava convocat però es va acabar quedant a Barcelona.