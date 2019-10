El Sarrià visita Aranda de Duero i el Bordils rep el Zarautz al Blanc-i-Verd

Dissabte de partit per als dos representants gironins de la Divisió d'Honor Plata d'handbol. Començarà obrint foc la Unió Esportiva Sarrià, que visita la pista d'un Villa de Aranda imbatut (19 hores). Un desplaçament que no serà gens fàcil, com qualsevol en aquesta categoria, per a un equip que ahir mateix va desplaçar-se cap a terres burgaleses, on hi ha passat la nit. «Sabem que visitem una pista molt difícil per enfrontar-nos a un rival que està construït per estar a dalt de la classificació i acostar-se així a la zona d'ascens», avisa Salva Puig, qui té coll avall que «ens espera un partit complicat», en què puntuar, malgrat tot, no és pas impossible. «Ara mateix estem bé, amb confiança. Estem competint bé tots els partits. Sabem on anem i contra qui juguem. Hem de fer valer les nostres armes i si estem centrats, som capaços de tot». Per a Puig, el Villa de Aranda «no té cap estrella, però sí disposa de totes les posicions doblades i tot el conjunt aporta». En subratlla la seva «bona defensa» i també una «bona porteria», el que els converteix en un rival difícil de superar. El Sarrià repeteix convocatòria, pel que Pau Palacios continua de baixa, a l'espera de poder-se reincorporar la setmana vinent.

Per la seva banda, l'Handbol Bordils, després de dues derrotes en els dos primers partits, rep el Zarautz amb l'objectiu de guanyar, encara que Pau Campos, el tècnic, afirma que la plantilla no està pas pressionada. «És un rival directe i partits així són importants arribin quan arribin. Si guanyem, ells no ho fan. Tenim ganes de començar a sumar, però és cert que l'equip està treballant i fent bé les coses, no hi ha impaciència». Del conjunt basc, parla d'un rival «difícil de jugar, pesat, amb un handbol més estàtic i atacs molt llargs que ratllen molts cops el passiu i desesperin», per la qual cosa el Bordils ha de tenir «paciència i no caure a la seva trampa». És un vell conegut el Zarautz, un grup que s'ha «rejovenit» però que «manté la seva filosofia» i també «estil de joc», pel que els gironins ja saben què es trobaran. Francesc Rexach surt d'una lesió, així doncs, Campos disposa de tota la seva plantilla al complet.