El Peralada perd Xavi Ferrón per visitar el camp de l'Igualada, cuer de la categoria

Cinc derrotes i un empat és el balanç fins ara del Peralada aquest temporada. Un bagatge més que fluix que es veu millorat amb els tres punts -que tindran tots els equips- sumats contra el desqualificat Reus. El començament de curs no ha estat bo però de mica en mica el Peralada va corregint coses i millorant sobretot en l'aspecte defensiu. Només falta una cosa, el més important: que arribin les victòries. «L'equip està bé. La imatge és bona i els últims resultats han estat un pèl injustos», diu l'entrenador Albert Carbó. El tècnic considera que «els punts que té l'equip no reflexen la imatge que està oferint l'equip».

És per això que confia que aquest vespre a Igualada per fi la pilota entri. «Hem treballat bé els aspectes que cal corregir a fora de casa», assenyala. Malgrat les urgències i el fet que l'Igualada -entrenat per Moha El Yagoubbi- sigui el cuer amb cinc derrotes en cinc partits no veu el matx com cap final. «No l'encarem com una final sinó amb ganes de demostrar que l'equip que volem ser i sumar victòries per anar escalant posicions a la taula. Els alt-empordanesos tenen la baixa de Ferrón per culpa d'una petita ruptura muscular i tampoc podran comptar amb Bas per lesió.