El Banyoles té l'objectiu de sumar la quarta jornada d'imbatibilitat

Ha costat però el Banyoles ha posat la directa. El conjunt d'Adam Fontes va vèncer i convèncer el cap de setmana passat al Miquel Coromina contra el Sants (3-0) i ja encadena tres jornades sense conèixer la derrota (7 punts de 9). La competició, però, no s'atura i aquest vespre els del Pla de l'Estany visiten un Santfeliuenc que, en canvi, passa per un moment delicat amb tres derrotes consecutives. Fontes ha vist aquesta setmana com Josep Maria Majó queia lesionat i s'afegia a la baixa de Ferrussola. Tot i això, el tècnic rosinc és optimista. «Al principi va ser complicat perquè havíem d'agafar l'aire de la categoria. Ara encadenem tres partits bons», diu Fontes que, tot i això, recela del partit d'avui. «Sabem que és un camp complicat, amb molta gent i un ambient calent», avisa. El tècnic assegura que el Santfeliuenc és un rival «amb talent que si ens enxampa mal posats ens pot fer mal».