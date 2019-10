Roses canvia l'horari del FutbolNet del Barça per facilitar l'assistència

La Fundació FC Barcelona, en col·laboració amb l'Ajuntament de Roses i la Diputació de Girona, impulsa a Roses una nova edició del projecte FutbolNet durant el curs escolar 2019-2020. Per a aquest curs les sessions canvien d'ubicació i horari i tindran lloc a l'institut Cap Norfeu, de 17 a 19 h.

El programa FutbolNet té per objectiu principal l'educació en valors entre el jovent de 10 a 16 anys, fent servir com a eix vertebrador el futbol. Aquest curs l'activitat seguirà realitzant-se els dimarts i dijous, però endarrereix la seva hora d'inici a les 17 h per conciliar el seu horari amb el dels centres escolars de primària. D'aquesta manera, s'aconsegueix que aquells alumnes que no podien arribar a les 16 h a l'inici de les sessions, puguin a partir d'ara aprofitar la totalitat de les dues hores que dura l'activitat.

Els interessats a inscriure's en el programa, que és totalment gratuït, podran fer-ho a partir de la setmana que ve, coincidint amb l'inici de les sessions. Per fer-ho només cal personar-se a l'intitut Cap Norfeu, dimarts o dijous, a les 17 h.

FutbolNet treballa en l'adquisició i consolidació de valors socials com l'esforç, el respecte, el treball en equip, la humilitat i l'ambició. L'atracció que genera la pràctica de l'esport entre les nenes i els nens, unit amb la imatge del FC Barcelona arreu del món, facilita que els infants en situació de vulnerabilitat social participin del projecte i, a través de la pràctica de l'esport, puguin aprendre i adquirir una sèrie d'hàbits de convivència indispensables en el seu procés de socialització.

Les regles generals de joc són: no hi ha àrbitre, sinó un mediador/a encarregat de facilitar el bon funcionament del joc i el diàleg d'entesa entre jugadors en cas de conflicte; els equips són mixtes; i perquè els gols puguin ser comptabilitzats han de ser marcats cada vegada per un jugador diferent. La puntuació final del partit és la suma total de la participació, l'avaluació de l'altre equip, l'autoavaluació i de la puntuació del partit.

El passat curs van participar en aquest programa 51 nens i nenes de Roses.