Marina González (Salt Gimnàstic Club) competirà al Mundial de Stuttgart

Marina González, del Salt Gimnàstic Club, ha estat seleccionada per formar part de l'equip espanyol de gimnàstica artística femenina que competirà al Mundial que se celebrarà a Stuttgart. Els tècnics han determinat, després dels entrenaments oficials, que la gimnasta de Malgrat que defensa el club gironí des de fa una dècada competeixi a Alemanya. Els equips femenins hi participaran demà dissabte a partir de les 11 del matí. A Stuttgart hi haurà en joc nou places per equips per participar als propers Jocs de Tòquio.