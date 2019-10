Sessions d'entrenament gratuïtes per poder afrontar la cursa en plenes condicions

Per poder afrontar amb garanties el dia de la cursa i com a preparació per a aquest dia des de l'organització de la prova s'han anat celebrant unes sessions d'entrenament que han tingut una molt bona participació i acollida. Des del mes d'agost s'han estat portant a terme els entrenaments oficials que han tingut cada setmana centenars de participants que han vist com a poc a poc s'anaven posant en forma per encarar la cursa de diumenge.

Les sessions preparatòries han continuat durant el mes de setembre i també han tingut dos entrenaments itinerants a Banyoles i Olot. Amb la direcció dels anomenats supertrainers s'han fet diversos grups en funció del nivell de les participants. Així, cada grup ha estat supervisat per tres o quatre entrenadors. Tot plegat fa que tots aquests entrenaments, que han estat gratuïts, hagin estat unes sessions preparatòries d'excel·lent nivell perquè les assistents a la cursa facin el recorregut previst en les millors condicions.

Els entrenaments han estat pensats expressament per a tres modalitats de participants: caminadores, cami-corre i corredores. En el cas de les caminadores, les sessions han estat ideals per a les dones que han volgut iniciar-se en el món del running, fins i tot si no han practicat mai esport, segons s'assegura a la web de la cursa. Amb l'ajuda d'un entrenador han pogut fer unes caminades sota control, a ritme alt, i d'aquesta manera anar preparant el cos per al desgast que suposa. En la modalitat de cami-corre això ja implica estar una mica més en forma, ja que es combina caminar amb intervals corrent i progressivament l'estona de carrera és més gran per arribar finalment a córrer de manera contínua.

I finalment, les corredores que ja estan en plena forma han fet els entrenaments per millorar la seva forma física. Aquestes han estat unes sessions més especials, ja que s'ha ajudat les participants a fer entrenaments centrals en tècniques de preparació i a millorar el ritme per quilòmetre. Per aquest motiu, un equip especialitzat de runners ha donat consells que poden ser molt valuosos en la cursa de diumenge.

Les participants han pogut també obtenir una samarreta especial en apuntar-se tant a la cursa com a aquests entrenaments oficials. Aquestes sessions prepatòries sortien del pavelló de Fontajau en dos intervals, primer les caminadores i, en segon lloc, les participants en la modalitat de cami-corre i corredores.