Palazzo Woman estén el seu model a Barcelona

El nou concepte de moda que es va implantar l'abril passat a la ciutat de Girona, Palazzo Woman, comença a córrer amb pas ferm. La prova és que ara també disposa d'una botiga a Barcelona. En concret, aquest establiment està ubicat en ple cor de la ciutat comtal, a la rambla Catalunya número 82, un dels principals eixos comercials. La nova botiga se suma a la situada en ple cor del Barri Vell, al carrer Ballesteries número 15 de Girona i on es fusionen a banda del concepte de moda altres serveis.

Palazzo Women està fundada per Trees Dijkman, orginària dels Països Baixos i amb una llarga i dilatada trajectòria en el món de la moda i el comerç. Dijkman és tota una enamorada de la ciutat de Girona i d'aquí ve la seva aposta personal per obrir aquesta botiga al Barri Vell. Segons explica sovint, no és casualitat la seva predilecció per Girona. L'empresa familiar Palazzo Woman va néixer fa 6 anys a Groningen, una ciutat holandesa que segons Trees és «igual que Girona», tant pel que fa a l'actitud de la gent com pels seus costums. Es va enamorar de seguida dels carrers del Barri Vell i des del primer moment va tenir clar que el seu establiment havia d'estar en una via amb tant d'encant com és el carrer Ballesteries.

La botiga està fora de l'eix comercial més tradicional de la ciutat perquè precisament es buscava un espai emblemàtic, i no van poder triar millor lloc, ja que l'establiment dona a la part posterior al riu Onyar i a les seves emblemàtiques cases, un dels punts més fotografiats pels visitants i tota una icona turística de la ciutat de Girona.

El nom de l'establiment és la primera referència clara de la filosofia de Dijkman: «Volem que la gent se senti cuidada i feliç, que venir aquí sigui com celebrar una petita festa», expressa la propietària. Les clientes gironines que han entrat a la botiga i que s'han fidelitzat de seguida a aquesta filosofia i la seva roba han pogut gaudir també d'un servei de cafeteria a l'interior. Es tracta d'un concepte de botiga pioner a Holanda i que ha resultat de l'agrat de les clientes. Fins i tot, a Holanda és normal que dins de les botigues de confecció i moda hi hagi també un servei de perruqueria i de menjar. Tot plegat es tracta de donar el millor servei a la dona i que aquesta se senti totalment cuidada. Una de les principals característiques de la seva roba és que és molt còmoda i no fa falta planxar-la, ja que està confeccionada amb excel·lent material.

Dijkman té també l'ajuda i suport de Mariana Pignocchi. Ambdues han sabut convertir en pocs mesos el Palazzo Women de Girona en tot un referent. Trees i Mariana s'encarreguen de donar una atenció especial a les clientes orientant-les en totes les possibilitats que tenen per triar un bon model i fins i tot també els seus complements.

El disseny va a càrrec de l'Studio Anneloes, a Amsterdam, on Dijkman viatja cada dues setmanes per crear conjuntament els models que després es posen a la venda. El teixit es confecciona a Milà, i la fàbrica és a Polònia. «Tot està fet a Europa. Treballem amb roba honesta», subratllava la propietària. L'experiència de Dijkman al món de la moda, i concretament a roba esportiva i fashion, es remunta a més de 30 anys enrere, quan tenia 17 anys, i és una ferma defensora de l'autoaprenentatge. Segons afirma, «la moda no es pot estudiar, t'ha de sortir del cor», expressa.

En una recent entrevista a aquest diari, Trees Dijkman, empresària i propietària de la boutique Palazzo Woman, ja mostrava el seu interès a obrir també a Barcelona, però reiterava la seva aposta per la ciutat de Girona, de la qual es declarava una gran enamorada. I avui que se celebra la cursa de la dona podem assegurar que Dijkman sap millor que ningú el que representa una cursa de fons i obrir-se un camí en el món de la dona. En aquella entrevista assegurava que sempre ha tingut clara una cosa: «El meu objectiu sempre ha estat fer que la dona se senti més bonica. Vaig anar a una Mode Fashion School a Holanda, i allà havia de fer la meva pròpia roba. Aquesta no era la meva passió. Puc dissenyar, però no és això el que m'apassiona».

Aquesta passió es ben visible a l'establiment del Barri Vell i a les altres botigues de què disposa aquesta empresària, a les quals s'ha de sumar també la nova boutique de Barcelona.