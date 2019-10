Mitja hora per canviar-vos de vida

s prescric una recepta, de franc, d'un producte que és un secret. Revelar-vos aquest secret és un tret al meu propi peu perquè jo em dedico al tractament de les malalties, i sense malalties em quedaré sense feina. Però ho faig perquè prefereixo que ens coneguem en una passejada a l'estany que asseguts a cada costat de la taula d'una consulta mèdica.

Escolteu atentament. Hi ha una medecina que ens fa aprimar, que ens controla la diabetis, que ens abaixa la pressió arterial, que ens controla el colesterol, que ens ajuda a dormir millor, que és antidepressiva i que, a més, és laxant i relaxant. Tot plegat en un únic producte. A més, per si fos poc, la podeu trobar just al costat de casa, sense recepta mèdica, és barata, i no fa mal a l'estómac ni provoca al·lèrgies. Només necessiteu prendre aquesta medecina mitja hora cada dia, millor en dejú, amb una ampolleta d'aigua. La prescric molt sovint, i els qui la prenen queden meravellats del resultat. Apunteu-ne el nom: activitat física. Així, tal com sona, dues paraules.

Running, jogging, trecking, footing, spinning, kick-boxing. Podeu escollir el tipus d'activitat que vulgueu, ara totes porten nom en anglès perquè així els centres d'entrenament aparenten més sofisticació, però són les activitats de tota la vida: caminar, córrer, bicicleta, nedar. En anglès o en català, a la muntanya o al pla, de bon matí o al capvespre, escolliu-ne una, la que més us plagui, perquè l'important és que us bellugueu, que el cor s'activi i que els músculs es reforcin. I preneu aquesta medecina mitja hora cada dia, com un regal personal que esdevindrà, de fet, la vostra més gran i millor inversió. Aquesta mitja hora la dediqueu a pensar en vosaltres, en la vostra salut, en el vostre cos. Mitja hora d'activitat, només 30 minuts, dirigida a fer el cor més fort, a mantenir l'agilitat del cos i de la ment, i a prevenir i controlar la diabetis, l'obesitat, la hipertensió i el restrenyiment. Mitja hora per treure les ganes de fumar. Mitja hora per oblidar la feina, els maldecaps, els estirabots de la mainada, els exàmens, les baralles amb la família, les factures pendents.

Mitja hora d'activitat per a una reprogramació mental que ho canvia tot, que elimina l'ansietat, la depressió, les cabòries del dia a dia. En definitiva, mitja hora per concentrar-se en un mateix, en sentir-se millor, compartint amb nous amics els mateixos objectius: cuidar-se i mantenir-se en forma.

No em busqueu excuses. No importa l'edat, la malaltia o la mandra que tingueu. Simplement feu una visita al metge per garantir que esteu en condicions i sortiu de la consulta, sense recepta, per anar de cap a comprar uns pantalons curts, unes sabatilles llampants i una samarreta color diada, de les que enlluernen, que comenceu una nova vida, la vida sana.

Aprofiteu aquest moment d'inici per apuntar en un paper com us trobeu físicament i mentalment, quant peseu, com mengeu, com veieu la vida. I guardeu aquest paper. Un any més tard contesteu aquestes preguntes. M'he aprimat? Menjo més sa? Tinc nous amics amb la mateixa afició? Em trobo millor? Si alguna d'aquestes preguntes no la contesteu afirmativament no heu seguit la prescripció al peu de la lletra. Ho repeteixo: s'anomena activitat física i es pren mitja hora cada dia, en dejú, amb aigua. I afanyeu-vos a començar, que els vostres nous amics us esperen per conèixer-vos.