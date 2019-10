Márquez necessita dos punts més que Dovizioso per ser campió del món

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) amb prou feines necessita dos punts més que l'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19) per proclamar-se campió del món de Moto GP per sisena vegada en la seva carrera esportiva i el Gran Premi de Tailàndia, al circuit de Buriram, podria ser l'escenari propici per fer-ho.

Nou al calendari des de l'any passat, el circuit tailandès només ha tingut un guanyador al llarg de la seva curta història i va ser el mateix Marc Márquez, encara que és cert que per aconseguir el triomf va haver d'esperar fins a l'últim revolt de la darrera volta i batre tant l'italià com el seu compatriota Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1). Precisament el rosinc és ara cinquè a la classificació general per pilots amb 147 punts, vuit menys que Danilo Petrucci (Ducati) i a nou d'Àlex Rins (Suzuki). Dos pilots als quals podria atrapar i fins i tot superar tot depenent de quin sigui el seu rendiment i la resta de resultats en les cinc últimes curses del campionat. El Mundial acabarà al circuit Ricardo Tormo de València el 17 de novembre.