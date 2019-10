L'èxit espectacular del setè Figueres Cup obliga a replantejar el format pel 2020

La setena edició del Figueres Cup, organitzat pel Club Gimnàstica Rítmica Figueres, tenia l'objectiu d'internacionalitar-se encara més, i així ho va fer, ja que més de mil gimnastes provinents de 15 països diferents van oferir el seu repertori –tant en conjunt com en individual– el cap de setmana passat, al pavelló Roser Llop de Figueres.

Pel que fa a la logística, el Figueres Cup va anar d'allò més bé, i va aconseguir un èxit de públic al llarg dels dos dies que va durar. Respecte a edicions passades, va tenir més participants, va comptar amb grans gimnastes, l'ambient va ser més acollidor, els resultats dels de casa van millorar, i tots els punts en general van ser millors: «Va anar tot molt i molt bé», afirma la directora del club i organitzadora de l'esdeveniment, Gemma Torrent.

Ara bé, «hem de plantejar-nos el futur, ja que suposa molta feina; si creixem, que sigui de manera controlada», afirma Torrent, perquè el certamen és cada vegada més internacional, i gran part de les delegacions ja han confirmat la presència per a l'edició de l'any vinent. El bon treball implica èxit, però l'èxit suposa més feina i més diners per a un club amateur que viu del seu dia a dia. En aquest sentit Torrent ho té molt clar: «Depenem de les institucions (Diputació i Generalitat) si volem fer un altre pas endavant en la vuitena edició del Figueres Cup perquè el club no pot assumir-ho».

2020, canvis assegurats

L'edició número vuit del Figueres Cup tindrà, de ben segur, canvis, ja que és molt possible que el certamen «passi a tenir tres dies i no dos, i que tingui més d'una seu i no només Figueres; en els pròxims tres mesos hem de decidir què volem», explica Gemma Tor­rent.

El que sí que és segur és que «no som una empresa creadora d'esdeveniments, malgrat que més d'una ciutat ens ha trucat i ens ha ofert diners perquè instal·lem la competició allà; la situació és complexa», afirma Tor­rent.

Torrent també té molt clar que no vol marxar de Figueres, però no tanca la porta a cap canvi, «hi ha molts factors en joc, com el creixement previst d'un 25% de la participació de gimnastes per a l'edició del 2020».

També ha canviat el paradigma del torneig. «Si abans ens servia per ajudar econòmicament les famílies per a les competicions de tot l'any, ara implica que el club hi posi diners de la seva butxaca...», conclou Torrent.