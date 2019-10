L'Eurolliga dels 18 equips obre avui la seva temporada més ambiciosa

La temporada més ambiciosa de l'Eurolliga, que ha estès la seva participació fins a 18 equips i el seu calendari fins a 34 jornades de lliga regular, arrenca avui de nou amb quatre clubs espanyols, Barça, Madrid, Baskonia i un València que agafa el relleu del Gran Canària, i amb molts aspirants al tron que defensa el CSKA Moscou. La Copa d'Europa, que compleix la seva vintena temporada com a Eurolliga, segueix el seu procés d'expansió i aquest curs tindrà més equips que mai. De fet, ja empata a clubs i jornades amb competicions nacionals com la Lliga Endesa, mostra de l'ambiciós projecte que capitaneja l'executiu espanyol Jordi Bertomeu. Aquesta temporada els partits només es podran seguir en exclusiva per la nova plataforma DAZN.

Els descensos a l'Eurocup del Buducnost i el Darussafaka, últims classificats de la passada temporada, i la sortida del Gran Canària han deixat lloc a cinc equips. Tornen el València i l'Estrella Roja després d'una temporada d'absència i s'estrenen l'Asvel Villeurbanne francès, presidit per Tony Parker, i dos clubs dirigits per tècnics espanyols: l'Alba Berlin d'Aíto García Reneses i el Zenit de Joan Plaza. Tots ells aspiren a fer un bon paper, però en principi no figuren en les travesses pel títol, on es colen els habituals que lluitaran per arribar fins al Lanxess Arena de Colònia, seu de la Final Four entre el 22 i 24 de maig.

La primera jornada porta avui un R. Madrid-Fenerbahçe (21.00) i demà, l'Efes-Barça (19.30), el Zalgiris-Baskonia (19.00) i el València-CSKA (21.00).