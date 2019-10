L'Espanyol visita el camp del CSKA en un moment delicat i amb el tècnic qüestionat

L'Espanyol visita aquesta tarda un CSKA Moscou embalat a la seva lliga, però necessitat a Europa. Ho fa en un moment delicat l'equip blanc-i-blau, que va estrenar-se amb un empat en aquesta competició i que no se n'acaba de sortir en Lliga, amb el tècnic David Gallego cada cop més qüestionat a causa dels mals resultats. El vestidor català evita l'alarmisme i aposta per pensar en positiu, malgrat no haver guanyat un partit dels últims quatre que ha disputat entre totes les competicions. De tota manera, la situació és complicada. El cos tècnic va fer pública el dimarts la llista de convocats, abans de viatjar ahir al matí a Moscou. No hi són Bernardo, Naldo ni Pipa. Tampoc no han entrat en els seus plans els lesionats Ferreyra i Iturraspe. Les novetats són Lluís López, Víctor Gómez i Corchia, que ja s'ha recuperat de les seves molèsties. Gallego haurà de mesurar l'onze inicial pensant, a més, en el xoc contra el Mallorca de diumenge que ve.