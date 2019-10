Imparable i cada any creixent

Imparable. Així ha demostrat ser any rere any la Cursa de la Dona de Girona. Des de la primera edició celebrada el 2014 i impulsada per Esports Parra fins a la darrera cursa de l'octubre de l'any passat, la prova ha anat creixent en participants i consolidant-se com una de les cites populars esportives de la ciutat.

Els primers anys la cursa sortia del carrer Migdia, on Esports Parra té els seus establiments, però el seu creixement ha comportat que s'hagi hagut de traslladar fins al parc de la Devesa, lloc més còmode i on es pot donar més cabuda a totes les participants. La sortida es pot fer d'una manera més ordenada i a l'arribada les participants disposen igualment de més espai per participar en diferens activitats.El fet que la cursa tingui un caràcter solidari i popular la converteix en especial. La cursa tampoc entén d'edats ni condició física. Tothom pot fer el recorregut urbà sense cap pressió del cronòmetre. Només es tracta de tenir ganes de divertir-se sabent que, a la vegada, es contribueix a una bona causa solidària. Es tracta d'una jornada festiva i simplement de passar-ho bé durant una estona.