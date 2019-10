? Mancat de fluïdesa a l'hora de combinar i sense encert als metres finals, el València va perdre l'oportunitat de tancar la jornada com a líder en solitari del seu grup en caure golejat a Mestalla per un Ajax que es va imposar per 0-3. Els gols van ser obra de Ziyech, Promes i Van de Beek. A la primera meitat, el conjunt d'Albert Celades va desaprofitar un penal amb 0-1 al marcador, executat per Parejo.