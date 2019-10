La gran festa de la dona

Un any més, i ja en van sis, una gran marea rosa envairà diumenge durant unes hores els carrers de la ciutat de Girona. Arriba la sisena edició de la Cursa de la Dona, que Esports Parra juntament amb l'Ajuntament de Girona i el suport del club Atletisme Girona organitzen en suport al gènere femení. La cursa no té un caràcter purament competitiu, sinó que es tracta de dedicar exclusivament una matinal a la dona amb l'objectiu que totes les participants gaudeixin d'una prova popular fent un recorregut urbà de cinc quilòmetres.

Des de l'organtizació s'insisteix que es tracta d'una gran festa col·lectiva on les dones són les autèntiques protagonistes. La prova s'ha convertit ja en una cita fixa a la ciutat, i des de la primera edició que ha tingut una excel·lent acollida. De fet, l'any passat es va batre el rècord de participació amb un total de 7.000 dones inscrites que van haver de superar alguna o altra incidència climatològica.

Però ni el mal temps pot aturar aquesta marea rosa, que tindrà una sortida realment espectacular, a partir de les 10 del matí, des del passeig de la Devesa. La distància és com la de l'anterior edició: cinc quilòmetres sense dificultats i amb un recorregut adequat a tots els nivells. A més, a cada quilòmetre, que estarà degudament senyalitzat, hi haurà animació que ajudarà i motivarà a totes les participants per aconseguir el repte i finalitzar la cursa. Tot i que no es tracta de cap lluita contra el cronòmetre, hi ha participants que cobreixen el recorregut corrent. Per aquest motiu, és important tenir en compte que a la sortida les corredores estaran situades al davant i la gent que vulgui caminar s'haurà de situar al darrere.

Pel que fa al recorregut, les participants han de tenir present que puntualment a les 10 es donarà el tret de sortida des del passeig central de la Devesa en una de les imatges més espectaculars que es donen a les proves urbanes.

Un cop enfilada la sortida, les participants passaran pel costat de l'Auditori-Palau de Congressos per anar a trobar immediatament el pont sobre el Ter de l'avinguda Josep Tarradellas. En aquest punt hi haurà el primer quilòmetre.

La marea es desplaçarà per davant del pavelló d'esports Girona-Fontajau per anar a trobar l'avinguda Xavier Cugat. En aquest moment ja es portaran recorreguts dos quilòmetres. Des de la zona del camí de la Font de l'Abat les participants passaran per l'avinguda de França i de nou per sobre el riu Ter per arribar a l'altura de la Devesa i La Copa, on s'assolirà el tercer quilòmetre. Aquí ja s'entrarà al Barri Vell pel carrer de les Ballesteries, carrer Ciutadans i el carrer Nou, on ja només faltarà un quilòmetre que es farà superant l'avinguda de la Gran Via de Jaume I, creuant per davant de l'edifici de Correus i endinsant-se a la Devesa per culminar l'entrada a la meta ubicada a la zona de La Copa.

Segons els organitzadors, «el dia de la cursa la intenció principal és que sigui una festa. Una festa de la solidaritat i la diversió en què es deixa de banda la competitivitat». Per aquest motiu, el «circuit és ideal per a tots els nivells, curtet i molt planer. A més circula per una zona molt cèntrica on els ànims del públic assistent fan més lleugeres les passes», destaquen a la seva web.

La Cursa de la Dona és totalment diferent del sentit que tenen altres proves, així ho destaquen des de la mateixa organització. «És diferent de la resta de proves del calendari, tal com es va veure en les primeres edicions. L'energia que va envair Girona i les sensacions que es van viure són úniques. Des de l'organització pensem en una sèrie de factors que hi contribueixen. Sota el lema de «Juntes, podem», vam fer una gran demostració del que podem aconseguir quan anem de la mà».

Per tal de facilitar les coses a les participants, hi haurà un servei de vestuari i dutxes a les instal·lacions de Fontajau i un servei de guarda-roba a La Copa. Igualment, les corredores i caminadores podran disposar d'un servei de massatges a càrrec de personal de l'EUSES.

La cursa té un caracter solidari amb el programa Guapes i Valentes de la Fundació Oncolliga Girona amb l'idibGi (Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Doctor Josep Trueta) i amb la Fundació Els Joncs. Per això, un euro de cada inscripció serà per a aquests fins solidaris.

L'any passat, al desembre es va fer l'acte de lliurament del xec de 9.000 euros de la recaptació de la cinquena edició de la cursa, que va anar també al programa Guapes i Valentes de la Fundació Oncolliga i a l'Idibgi. Des de la primera edició la cursa té una finalitat solidària.

Banco Mediolanum, entitat especialitzada en l'assessorament financer personalitzat, continua un any més com a patrocinador principal de la Cursa de la Dona. Un suport a una prova que, segons el banc, representa valors de l'esport que lliguen amb el seu ADN, com la disciplina, la capacitat de superació, la constància, l'esperit d'equip i la motivació per aconseguir les nostres fites. L'entitat, a més, està especialment motivada i sensibilitzada per la contribució solidària de la iniciativa a la investigació del càncer de mama i, alhora, pel clima únic que es crea entre totes les participants abans i després de la cursa.