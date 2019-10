Girona acollirà al desembre el primer festival Handmade Christmas

Del 6 al 8 de desembre Fira de Girona acollirà un esdeveniment únic i excepcional: la primera fira nadalenca que despertarà la creativitat i la imaginació de tota la família. Una fira on tothom trobarà el seu espai, des del bricolatge, costura, lettering, decoració, cuina i música... i tot plegat amb un nexe comú: el Nadal i la creativitat.

S'hi podran fer tallers de decoració de taules, centres i arbres de Nadal, classes on els participants podran deixar anar la imaginació i desplegar la seva creativitat; i és que segons la directora del saló i cap d'Evident Events, Anna Ventura, «tots tenim el nostre potencial creatiu, només cal trobar la inspiració o que algú ens empenyi a trobar-la». Però al Handmade Christmas també hi ha lloc per a aquells que són més reticents al do it yourself però són amants del bon gust. Per això també hi haurà un market amb productes nadalencs fets a mà. El Nadal és temps d'estar en família, i els nens en són els indubtables protagonistes. Per aquesta raó hi haurà una important zona infantil creativa on els més menuts podran fer tallers i activitats. Aquí, el divulgador científic Dani Jiménez ensenyarà experiments creatius per aprendre, gaudir i passar-ho bé.

Com que el Nadal és temps d'àpats i tots necessitem idees, al Handmade Christmas també s'hi podran fer tallers de cuina per sorprendre la família. Diem sí als canelons i la carn d'olla però també a les nombroses possibilitats que ofereix la cuina mediterrània. Si vens, deixaràs bocabadats els teus convidats. La primera edició del Handmade Christmas de Girona arriba acompanyada del prestigi de Handmade Festival Barcelona, la fira de manualitats més important del sud d'Europa i amb Bauhaus com a patrocinador principal. Els creadors d'aquest certamen, que el passat més de maig va reunir més de 23.000 persones, han volgut anar un pas més enllà i apostar pel Nadal i per Girona, una ciutat especial, màgica i exquisida. El primer festival Handmade Christmas de Girona es farà del 6 al 8 de desembre al recinte firal de Girona. Les entrades ja es poden adquirir al web www.handmadefestivalbcn.com. El preu és de 5 euros (a partir dels 10 anys) i de 3 euros per als nens de 5 a 10 anys. Per als més petits (de 0 a 4 anys) l'entrada és gratuïta.