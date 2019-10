Diari de Girona repeteix com a mitjà oficial de la cursa

Diari de Girona es converteix un any més en el mitjà oficial de la Cursa de la Dona en una clara aposta per aquesta prova, pel gènere femení i pel caràcter solidari i els valors que representa. El juliol passat Esports Parra i Diari de Girona van renovar i segellar l'acord, i des d'aquell moment ja es va posar en marxa tot un procés d'informació per donar a conèixer als lectors i lectores tot el procés que envolta la cursa i que culminarà amb la prova d'aquest proper diumenge.

Al llarg de les darreres setmanes, Diari de Girona ha mantingut un enllaç obert des de la seva pàgina web perquè totes les dones interessades a prendre part a la prova coneguessin de primera mà totes les informacions necessàries, com el termini d'inscripció, el calendari, el recorregut i les activitats paralel·les que s'han organtizat. A més, des del diari també s'han sortejat deu inscripcions gratuïtes per participar a la cursa. Fruit d'aquesta col·laboració amb la Cursa de la Dona és l'exemplar especial de 16 pàgines que tenen a les seves mans, on es pot trobar tota la informació relacionada amb la sisena edició de la cursa, el seu recorregut amb un plànol informatiu, les sessions d'entrenament que s'han porta a terme i també consells molt útils relacionats amb la pràctica esportiva i la nutrició.

Diari de Girona vol donar sempre suport a iniciatives solidàries, amb el món de l'esport i estar també al costat de la dona. Per aquest motiu, el mes d'abril passat es va organitzar a l'Auditori una jornada sobre esport i salut que va comptar amb la presència de destacats esportistes, professionals de la nutrició i la medicina que van destacar la necessitat de fer esport però sempre des de la responsabilitat.