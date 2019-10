Un decàleg amb els consells imprescindibles de motivació per practicar «running»

La cursa de la dona no té un sentit competitiu ni busca assolir marques personals. És una gran festa reivindicativa per a la dona on el cronòmetre queda al marge. És, però, una bona mostra de la necessitat de practicar exercici físic sigui quina sigui l'edat ja que la pràctica esportiva ens generarà un gran benefici per a la nostra salut.

Qui vulgui practicar running de forma constant per exercitar cos i ment ha de tenir en compte una sèrie de pautes que no podem deixar al marge si volem assolir un benefici. Córrer pot ser una manera molt saludable tant pel físic com per la ment i, per aquest motiu, s'aconsella seguir una sèrie de pautes. Hi ha diferents aplicacions per al mòbil que ens poden ser de gran ajuda. Una d'aquestes és de la Freelectics, amb més de 39 milions de seguidors. Els seus responsables asseguren que no és una simple eina d'entrenament sinó que va més enllà i ens permet seguir una nova manera d'entrenar i viure l'esport. En aquest sentit asseguren que més enllà de l'app, posar-se en forma amb Freeletics significa tenir «la llibertat d'escollir quin entrenament s'adapta millor a les necessitats de cada persona o espai així com escollir la intensitat amb la qual es vol entrenar».

Però el més important de tot és que si es vol practicar esport de forma regular, no podem perdre de vista alguns conceptes bàsics com la motivació i la disciplina. Precisament, aquest darrer concepte és clau. Quan es comença a córrer el més dificil és mantenir la motivació. Segons els experts la constància, la motivació i la disciplina són elements necessaris per mantenir una rutina diària a l'esport. «En el cas del running és difícil mantenir la perseverança alta».

Molts estudis científics han confirmat que l'hàbit de córrer pot millorar l'estat d'ànim de les persones a banda d'aportar-nos grans beneficis físics. Tot plegat ens pot ajudar fins i tot a endarrerir la degeneració cognitiva o l'envelliment.

Un altre dels consells que es donen des de Freelectics és que es pot entrenar en qualsevol moment del dia i en qualsevol lloc. No valen les excuses. Hem de ser constants en el nostre exercici físic i no abaixar la guàrdia. Si ens costa sortir a córrer sempre podem fer-ho en companyia d'algú o fins i tot amb la nostra mascota. Res ha de ser un impediment en la nostra preparació física. Freelectics assegura que promou i augmenta el bon estat físic, millora la nostra fortalesa mental, la força de voluntat i l'autoconfiança, uns factors vitals per construir estils de vida adequats als objectius i els desitjos que pugui tenir cada persona.

No hem de fixar-nos grans metes ni objectius, sinó saber adequar-nos a les nostres necesitats i, el més important de tot, tenir en compte en cada moment que es tracta de fer exercici físic de manera regular per obtenir un benefici en la nostra salut. Amb poc temps els resultats sempre són tangibles.