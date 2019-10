El Cangas i el Benidorm seran els rivals del Sarrià i el Bordils a la Copa

Sarrià-Cangas i Bordils-Benidorm. Aquest va ser el resultat del sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei d'handbol pels dos representants gironins, després d'haver eliminat dissabte l'Antequera i el Barça B, respectivament. L'eliminatòria, a partit únic, es resoldrà el proper 16 d'octubre a terres gironines. Per al Bordils serà la segona vegada que es troba el Benidorm a la Copa (la temporada 2014/15 va estar a punt d'eliminar-lo al Blanc-i-Verd), mentre que el Sarrià viurà una nova data històrica amb la visita del Cangas, un equip plenament consolidat a l'Asobal, on porta 7 anys seguits.

«Ens ha tocat un equip experimentat, amb jugadors importants com el lateral esquerre Alen Muratovic o el porter Javi Díaz», valorava d'entrada el tècnic sarrianenc, Salva Puig. Tot i ser conscient que els espera una eliminatòria «dura», va considerar que «ens dona tranquil·litat jugar a casa, a Sarrià, on nosaltres estem forts i estem convençuts que amb l'ajuda del públic, i si fem un bon partit, tindrem alguna opció de passar l'eliminatòria».

Per la seva banda, l'entrenador del Bordils, Pau Campos, va mostrar-se satisfet per retrobar-se amb el Benidorm: «De tots els rivals que han vingut al Blanc-i-Verd per la Copa aquest any és el que hem estat més a prop de guanyar», va valorar. Recordant aquell duel del 2014, el tècnic va dir que «ens la vam jugar als darrers segons fent sortir Combis amb pitrall de porter-jugador, una cosa que ara ja no es pot fer, per jugar 7 contra 6. La pilota va anar al pal i en el rebot posterior ells van muntar un contraatac i van fer el gol de la victòria». Bordils i Benidorm també han coincidit a Divisió d'Honor Plata.

Cangas i Benidorm han començat la temporada a l'Asobal a la zona tranquil·la. Els alacantins són vuitens amb 4 punts i els gallecs, novens amb 3.