Activitats i concursos per posar el punt divertit a la prova amb importants premis

A banda de la cursa en si, des de l'organtizació també s'han pensat una sèrie d'activitats per entretenir i divertir les participants. Seran unes activitats paral·leles que es portaran a terme el mateix dia de la cursa amb el clar objectiu que la gent s'ho passi encara més bé.

Una de les activitats més animades és sens dubte el concurs de disfresses. És tot un clàssic que es repeteix a les darreres edicions i es tracta de posar-hi una nota d'humor i festa a prova, segon els organitzadors. La temàtica és lliure i vist el vist a les curses dels últims anys la imaginació no té límits i realment hi ha participants que són molt ingenioses. I tot i que l'objectiu és passar-ho de la millor manera possible, també hi ha en joc diversos trofeus. Així, es premiaran les tres primeres classificades.

Per participar-hi cal que les participants que vagin disfressades passin pel photocall que hi haurà a la caseta del mig del passeig de La Copa de la Devesa. Allà caldrà registrar-se com a participant i es farà una fotografia que serà per deixar constància de la difressa. L'acte de lliurament dels premis està previst que es faci al voltant d'un quart de dotze del migdia.

D'altra banda, també hi ha convocat un concurs de fotografia. Les participants que hi vulguin prendre part cal que es facin una foto el dia de la cursa i després penjar-la a les xarxes socials de Facebook, Instragram o Twitter. Cal etiquetar la imatge amb @cursadeladonagirona i amb #cursadeladonagirona.

Aquest concurs premiarà la millor foto de la cursa. Segons les bases que consten a la pàgina oficial de la cursa hi haurà dues categories: la clàssica i una especial des de l'aire, on es buscaran les fotos fetes a balcons, la muralla, o qualsevol lloc elevat des d'on es vegi passar la cursa.

El concurs està obert a tothom que vulgui per participar i compleixi les bases. El premi seran dues Nike Air Pegasus valorades en 120 euros, per a la guanyadora de cada categoria. No és un concurs reservat únicament a les participants, al contrari, hi poden prendre part totes les persones que facin fotografies el dia de la cursa.

El termini de recollida de les imatges finalitzarà el dia 25 d'octubre. Cada participant pot participar al concurs amb tantes fotografies com vulgui sempre que es compleixin les bases del concurs. Els concursants cediran els drets d'imatge a la cursa per exposar i promocionar la prova en qualsevol canal o publicació.

Es farà una selecció de les tres fotografies amb més «m'agrada» de totes les xarxes socials fins al dia 25. Llavors, un jurat farà una votació de les tres fotografies seleccionades tenint en compte i valorant la seva estètica i la gràfica.

El 29 d'octubre, el dia de Sant Narcís, es publicaran els guanyadors. És una bona oportunitat ja que a banda dels premis la fotografia guanyadora podria ser la imatge del concurs de l'any vinent. Els organitzadors deixen clar que la participació suposa l'acceptació íntegra de les bases del concurs.

I després de la cursa i per celebrar-ho totes plegades hi haurà una gran festa al passeig de La Copa que culminarà la matinal esportiva a un alt nivell.