El València rep l'Ajax amb les baixes de Gayà, Piccini, Soler i Gameiro

El València buscarà aquesta nit (21.00 hores) contra l'Ajax, a la segona jornada de la Lliga de Campions, la seva primera victòria a Mestalla amb Albert Celades a la banqueta, quelcom que convertiria l'equip en líder en solitari del seu grup després d'imposar-se al Chelsea (0-1) en el partit inaugural d'aquesta fase. Per a aquest duel, el tècnic no podrà comptar de nou amb Cristiano Piccini, Carlos Soler, José Luis Gayà ni Kevin Gameiro. A més, cal veure com evolucionen les molèsties que arrossega Ezequiel Garay, que es va haver de retirar en el descans del partit amb l'Athletic del passat cap de setmana. El dilluns, això sí, es va exercitar sense massa dificultats, pel que sembla que podrà jugar.