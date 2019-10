Hécor Ruiz: «Seria interessant pujar en el rànquig català»

Convertir un obstacle en una oportunitat. Aquesta és la filosofia que va portar Héctor Ruiz (Figueres, 1991) a liderar el projecte del CN Figueres. Ruiz busca transmetre la seva trajectòria d'èxit als més joves i, per què no, fer realitat el somni dels Jocs Olímpics, encara que sigui com a tècnic.



Com es definiria?

Una persona molt treballadora que lluita pels seus objectius. Soc molt ambiciós i intento transmetre-ho. Necessito que els nedadors també ho siguin i seguir pujant de nivell.

Quines funcions té com a director tècnic?

La meva responsabilitat és controlar i guiar els nens i les nenes des de l'escoleta. Intentem que els nens gaudeixin de la natació, que tinguin un primer contacte amb el medi aquàtic. Amb alevins, ja comencem a fomentar més l'esperit de l'entrenament i els hàbits per saber què cal fer per assolir els objectius que es marca cadascú. A partir d'aquí, en etapa Infantil, Júnior i Absolut, els preparem per competir i guanyar.

Quin balanç faria de la temporada passada?

Cada any hem anat progressant. Aquesta és la meva quarta temporada i hem passat d'una medalla i 11 nens classificats en Campionats de Catalunya, a 8 medalles, 26 diplomes, 27 classificats per campionats de Catalunya, 8 per als estatals i un top8 als nacionals el curs passat. A més, vam aconseguir una fita històrica, el CN Figueres va quedar quart per punts en un Campionat de Catalunya i, a més, vam aconseguir la medalla en categoria absoluta en el relleu d'aigües obertes. Realment, no ho havíem aconseguit mai i ho vam fer amb nens de dues categories menys.

Amb aquesta progressió, quins objectius es marca per a aquesta temporada?

Volem seguir creixent com a club. Si el curs passat es van classificar vint-i-set nedadors per als campionats de Catalunya, esperem que passin dels trenta i sumar un o dos que arribin als campionats d'Espanya. Col·lectivament, seria interessant pujar en el rànquing català. Abans, estàvem entre els seixanta primers i la temporada passada vam aconseguir que les tres categories estiguessin entre els vint i trenta primers. Tot i ser un club petit, els hi estem donant guerra a entitats com el Sabadell o el Terrassa que tenen unes instal·lacions espectaculars.

Escoltant-lo, és inevitable notar autoexigència. Intenta transmetre-la als nedadors i nedadores?

Sí, és un dels valors. La natació és un esport individual però volem fomentar la companyonia. També esforç, constància, el fet de no defallir quan les coses van malament són valors que intento transmetre perquè, ja no només en la natació, sinó en la vida en general, cal superar-se i fer front a situacions adverses.

Parlant de situacions adverses, vostè va haver de renunciar a uns JJOO per un problema cardíac. Un nou objectiu és formar algun nedador que arribi on no ha arribat?

Ara, el meu somni és que algun nedador que estic entrenant arribi algun dia a disputar uns Jocs Olímpics. Dic somni perquè, avui dia, no és un objectiu. Són nens que estan en formació i es troben lluny d'això, però sí que pas a pas i treballant molt mai se sap. Primer de tot, buscarem, en l'àmbit nacional, portar més nedadors a campionats d'Espanya. Tampoc ens tanquem portes en l'àmbit internacional si es donés el cas, però és molt complicat.