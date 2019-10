Sàbat reapareixerà contra el Benicarló

El Bàsquet Girona busca aquest vespre (20.30) a Fontajau la tercera victòria seguida en un inici de curs il·lusionant. Àlex Formento recupera per rebre el Benicarló el base Albert Sàbat, que dissabte no va viatjar a La Roda per culpa d'una grip. El rival es presenta a Girona amb dues derrotes consecutives, tot i que el tècnic local ja advertia ahir que «a LEB Plata no hi ha rivals fàcils» i recordava que «el Benicarló ha fet una millora enorme entre la primera i la segona jornada i, tot i que ve de perdre a Menorca, va competir-hi bé i la diferència final no s'ajusta al que va ser el partit».

El Girona, de moment, està protagonitzant un inici plàcid, amb triomfs convincents contra el Menorca i La Roda i la sensació de tenir més arguments que el curs passat, sobretot amb la bateria d'exteriors i l'aportació física interior d'Antonio Hester. Formento deia ahir que «arribem al duel amb la motivació de sempre i amb el reforç que la bona feina de l'equip ens aporta resultats». Sobre l'estat físic de l'equip assegura que «és òptim» a pesar de la càrrega física d'aquest inici de temporada. Aquesta és una setmana especialment «complicada» perquè el Girona afrontarà tres partits en vuit dies, el de La Roda, el d'avui amb el Benicarló i el de diumenge que ve a la pista del filial del Barça. Tot i això «esperem donar el millor to possible», va dir Formento.



Autobús a Barcelona

Precisament el club gironí va anunciar ahir que organitza un desplaçament en autobús per veure el duel del cap de setmana contra els blaugranes a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. L'expedició de seguidors sortirà a les 16.00 de Fontajau (el partit és a les 18.00) i preveu arribar a Girona de nou als voltants de les 21h. El preu per als socis, amb entrada i bus, és de 10 euros i per als qui no ho són, de 15. La reserva s'ha de fer enviant un correu electrònic al club.