El president del Dépor ratifica Anquela abans de visitar demà passat Montilivi

Després de vuit jornades disputades, el Deportivo de la Corunya ocupa posicions de descens a Segona B. El conjunt gallec només ha sumat 7 punts i encadena 7 jornades sense conèixer la victòria. Una situació que ha enrarit molt l'ambient entre afició i directiva després de la decepció de no pujar a Primera la temporada passada. El darrer empat a casa contra el Mirandés (1-1) va encendre encara més un públic que demana l'adeu del director esportiu Carmelo del Pozo. Ahir el president Paco Zas va sortir en conferència de premsa per calmar l'ambient i ratificar tant Del Pozo com l'entrenador Juan Antonio Anquela. Bé, amb només un condicionant. «La situació canviarà. Seria injust prendre una decisió ara amb Anquela. Ha treballat en unes condicions que no són normals per a un tècnic. Ara bé, si perdem 6-0 a Girona i 6-0 contra l'Almeria, no continuarà». En aquest sentit, Zas recordava que Anquela «no és un tècnic novell» i que li transmetem «il·lusió» des del club.

Paco Zas va assegurar que veu l'equip amb poca confiança. «La situació no és agradable i la gent està decebuda. Els jugadors tenen una manca de confiança en ells mateixos total», deia. Pel que fa a la situació econòmica de l'entitat, Zas manté que el Dépor no perilla en cas de no pujar. «No tindrem cap problema per acabar el curs i començar el següent».