La novena jornada de Lliga s'obre avui amb el Rayo-Alcorcón i tres partits més

La Lliga Smartbank viu aquesta setmana la seva segona jornada intersetmanal. El Girona no entra en competició fins demà passat, quan rebrà el Deportivo de la Corunya a Montilivi (21.00). Avui mateix, però, la jornada comença amb quatre partits. A partir de les set de la tarda, es disputaran l'Albacete-Racing, l'Extremadura-Elx i el Numància-Fuenlabrada. A partir de les nou del vespre es jugarà el derbi madrileny que enfrontarà el Rayo Vallecano amb l'Alcorcón. Per demà hi ha previstos quatre partits més. El més atractiu, sens dubte, serà el Cadis-Osca. Els andalusos són els actuals líders de la classificació després d'haver guanyat al camp de l'Almeria, mentre que l'Osca ve de derrotar el Girona i ocupa la quarta posició a només dos punts de l'ascens directe. Per dijous, queden, a més a més del Girona, dos interessants duels: Sporting-Almeria i Saragossa-Màlaga.