El Madrid salva un empat però no esvaeix els dubtes

El Reial Madrid no va passar de l'empat contra el Bruges, en la segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Un resultat que alimenta els dubtes que van néixer el dia del debut, quan va caure estrepitosament a París. El partit d'ahir va oferir dues cares ben diferents, la d'un conjunt, el de Zidane, que va marxar al descans amb un 0-2 en contra i que va ser capaç de remuntar al segon acte, just després que el rival es quedés amb inferioritat numèrica per l'expulsió de Vormer.

La tarda va començar ja malament per als madridistes, que només van aguantar el zero a la seva porteria deu minuts. Una jugada per la banda esquerra, que va deixar en evidència Carvajal, va suposar el 0-1. Una jugada estranya, en què Dennis va voler controlar però se li va escapar la pilota sorprenent Courtois i colant-se al fons de la porteria. En un moment es va anul·lar per suposat fora de joc, però el VAR el va donar per vàlid. Va poder empatar Modric amb un xut des de la frontal; també Varane amb un violent cop de cap que va atrapar Mignolet, un dels més destacats del conjunt belga. Manca de punteria, encara que el pitjor havia d'arribar.

En aquesta ocasió va ser una mala entrega de Modric, que va posar la catifa vermella al seu rival a 20 metres de l'àrea. El migcampista va intentar esmenar la seva errada, però ni ell ni tampoc Ramos van poder frenar Dennis. De nou, caient i tocant malament la pilota, el davanter va poder aconseguir el seu objectiu. 0-2 i el Bernabéu que s'impacientava.



Canvis i millora

Al descans, Zidane va moure fitxa. Nacho, lesionat, va deixar el seu lloc a Marcelo, i Courtois se'n va anar a la banqueta per mal de panxa, com informaria després el club. Ramos va escurçar distàncies amb un gol que també va necessitar la intervenció del VAR. Malgrat l'1-2 i la millora evident, el Reial Madrid va haver d'esperar un grapat de minuts per empatar. Abans, l'àrbitre va expulsar Vormer per protestar i, en l'acció posterior, Casemiro va marcar de cap. «Prefereixo quedar-me amb el que hem fet a la segona part i oblidar la primera. No recordo una actuació tan dolenta com la dels primers 45 minuts», va declarar Zidane en roda de premsa.