El Madrid rescata un punt davant el Bruges i es complica la vida a Europa (2-2)

El Reial Madrid no va poder passar de l'empat aquest dimarts davant el Bruges (2-2) en la segona jornada de la fase de grups de la 'Champions' i es complica la vida a Europa després de la seva derrota del debut a París, en un partit on tot va ser en contra per als blancs després d'una excelsa primera meitat de l'equip belga.

El conjunt de Zidane va a cops de geni. Un dia és brillant i l'altre recupera els seus pitjors defectes. Igual venç al Pizjuán que és incapaç de guanyar el Bruges a casa seva. No saps mai com sortirà la moneda, no acaba d'haver continuïtat i aquest dimarts va ser bona prova d'això.

REAL MADRID: Courtois (Areola, min.46); Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Nacho (Marcelo, min.46); Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez (Vinicius, min.67), Hazard i Benzema.

BRUGES: Mignolet; Mata, Mechele, Deli, Sobol; Rits, Vanaken, Vormer; Diatta, Tau (Schrijvers, min.90) y Bonaventure (Openda, min.70 (Cools, min.86)).

GOLS

0-1, min.9, Bonaventure.

0-2, min.39, Bonaventure.

1-2, min.56, Sergio Ramos.

2-2, min.85, Casemiro.

Àrbitre: Georgi Kabakov (BUL). Targeta groga per a Mignolet (min.69) i Openda (min.77) en el Bruges; i a Hazard (min.90) en el Real Madrid. Expulsa Vormer per doble amonestació (min.78 y 85).