L'Anaitasuna és l'únic rival Asobal inèdit que li pot tocar al Bordils

El Bordils i el Sarrià coneixeran demà al migdia (12.00), durant el sorteig que es farà a la seu de la Federació Espanyola d'handbol, el seu nou rival a la Copa del Rei. Superada l'eliminatòria inicial contra el Barça B i l'Antequera, respectivament, tots dos de Divisió d'Honor Plata, els dos equips gironins quedaran emparellats amb un equip de l'Asobal. Per al Sarrià representa escriure una nova plana històrica en un 2019 que ja ha servit per celebrar l'ascens i el debut a la Segona Divisió espanyola. Per al Bordils, enfrontar-se per sisena vegada a un rival de l'elit, després que la Copa ja hagi dut al Blanc-i-Verd, en edicions anteriors, el Frigoríficos Morrazo Cangas (2013/14), el Benidorm (2014/15), el Puerto Sagunto (2015/16), el Guadalajara (2017/18) i el Puente Genil (2018/19).

De fet, dels vuit rivals que els poden tocar, només un seria inèdit per al Bordils. Sigui a la lliga de Plata o a la Copa, l'equip que torna a dirigir Pau Campos ja ha jugat contra Benidorm, Cantàbria Sinfin, Guadalajara, Puente Genil, Cangas, Nava i Puerto Sagunto. L'Helvetia Anaitasuna és de tots aquests l'únic que mai s'ha enfrontat amb els gironins i, per tant, possiblement el rival més atractiu per aquesta sisena participació al torneig del KO. El Bordils només va quedar fora de la segona ronda, la que dona accés als equips de Plata a rebre a casa un Asobal, la temporada 2016/17, quan van quedar eliminats per l'Alcobendas en l'eliminatòria inicial.

Segons va comunicar la Federació, el partit d'aquesta segona ronda de la Copa, a partit únic a la pista dels representants de Plata, es jugarà el 16 d'octubre. Només hi ha una excepció: qui s'enfronti al Port Sagunt haurà de fer-ho el dia 23, una setmana més tard, perquè el 16 els valencians tenen un partit de Lliga avançat contra el Barça amb motiu de la participació dels blaugranes a la Lliga de Campions. En aquesta segona eliminatòria hi entren els equips d'Asobal que no estan classificats per a les competicions europees.



Dues jornades de Lliga

Per al Sarrià la possibilitat de dur al pavelló un equip de l'Asobal representarà una altra data històrica per al club. Aquest estiu els de Salva Puig ja van tenir l'oportunitat de rebre el Granollers a la Copa Catalana, i de poc que no donen la sorpresa (17-18). Demà sabran quin altre rival de la màxima categoria passa per la població. Abans d'aquesta eliminatòria de Copa, tant el Sarrià com el Bordils tindran per davant un parell de jornades de la Lliga de Plata. Aquest cap de setmana els de Pau Campos no poden fallar contra l'Amenábar al Blanc-i-Verd (20.00), un rival que també ha perdut els dos duels disputats fins ara. I el dia 12 visiten l'Alcobendas (18.00). El Sarrià, que duu dos punts, anirà dissabte a la pista del Villa de Aranda (19.00), que encara no ha perdut, i el dia 12 rebrà el Torrelavega (19.00).