Isidre Esteve i Txema Villalobos preparen el Dakar al ral·li del Marroc

Isidre Esteve (Repsol Rally Team) torna a la competició amb el Ral·li del Marroc, puntuable per a la Copa del Món de Ral·lis Cross-Country i que es disputa entre el 4 i el 9 d'octubre, amb l'objectiu de començar a preparar sobre el terreny el Dakar 2020.

La cita marroquina, que és un «mini Dakar» per a Esteve, servirà perquè tant ell com el seu copilot, el calongí Txema Villalobos, provin les novetats del prototip BV6 de Sodicars Racing amb el qual fa un any van ser top 10. Abans de la competició, tots dos han protagonitzat un test privat que els fa ser optimistes.