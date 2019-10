Guanyar per orgull i necessitat

Al Barça li espera aquesta nit un examen complicat amb la visita de l'intractable Inter de Milà. Sota la tutela d'Antonio Conte s'ha mostrat ambiciós i sublim a Itàlia, on és líder, i buscarà al Camp Nou (21.00 hores), igual que els blaugrana, obtenir el primer triomf al grup F de la Lliga de Campions, després d'una primera jornada en què un i altre conjunt van registrar sengles empats.

L'argentí Lionel Messi torna a acaparar tota l'atenció, ja que el Barcelona l'ha trobat a faltar des que va arrencar la temporada, per lesions i molèsties que li han impedit estar en forma, i que per al partit contra l'Inter, encara que rebi l'alta, no s'espera que rendeixi al seu millor nivell.

El conjunt blaugrana ve d'empatar al camp del Dortmund en la primera jornada (0-0), quan l'actuació superba de Marc André Ter Stegen va evitar mals majors, i necessita un bon resultat contra l'Inter, que no és cap altra cosa que una victòria. No només per assaltar la primera posició del grup, sinó per enfortir un col·lectiu que ha tingut una arrencada de temporada gens solvent, amb dues derrotes en la Lliga.

Per avui, l'entrenador barcelonista Ernesto Valverde té de nou a disposició dos dels seus atacants, Messi i Dembélé, que van rebre ahir l'alta mèdica. Això sí, en roda de premsa va admetre que «no vull córrer cap risc», per la qual cosa queda per veure si podran tenir minuts. No hi participarà el jove Ansu Fati.

El Barcelona arriba al partit de l'Inter rearmat per la victòria de dissabte passat al camp del Getafe (0-2), on l'equip va trencar amb una ratxa de vuit partits seguits com a visitants sense ser capaç de sumar un triomf. Per a aquella jornada, Valverde va perdre en un obrir i tancar d'ulls tres dels seus atacants: Messi, que s'havia lesionat en l'anterior partit (elongació adductor cama esquerra a la primera meitat del duel amb el Vila-real al Camp Nou); el dia abans del xoc, Ansu Fati (molèsties tendinoses al genoll dret), i poc abans d'arrencar el partit a Getafe, Dembélé (sobrecàrrega muscular en els isquiotibials de la cama esquerra). Aquest panorama, ja habitual des de l'inici de la temporada, va portar Valverde a dibuixar una nova tripleta atacant amb Carles Pérez, Luis Suárez i Antoine Griezmman, que va acabar sent l'artífex de la victòria en un altre partit gris.

De totes les línies, on sembla que més tranquil·litat proporciona a Valverde és la medul·lar, encara que hagi hagut de sacrificar un Ivan Rakitic que ha passat a l'ostracisme després de ser un imprescindible. Ara, el trio de centrecampistes, amb Busquets, Arthur Melo i De Jong sembla que agrada al preparador, que molt probablement tornarà a recórrer a tots tres per combatre un Inter que si alguna solvència ha mostrat fins ara és la seva fortalesa defensiva, fomentada sobretot amb un mig del camp poblat per homes com Barella, Brozovic i Sensi, al costat de dos carrilers com D'Ambrossio i Asamoah. Avui es viurà el retorn al Camp Nou d'Alexis Sánchez, que ja es va enfrontar el curs passat al Barça a la Champions vestint la samarreta del Manchester United. L'Inter no podrà comptar amb el també atacant Romelu Lukaku, baixa per un problema muscular.