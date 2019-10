Una exposició repassa la història recent del futbol a Sils

Sils acaba de viure la seva festa major i una de les moltes activitats impulsades quests dies és l'exposició anomenada El futbol a Sils: 1975-2000, que es va inaugurar el passat dimecres 25 de setembre. La mostra, que es podrà visitar fins al proper dissabte 12 d'octubre al Centre Cívic de la localitat de La Selva, consisteix en un recull de notícies publicades i també fotografies de l'últim quart del segle passat. Tot, relacionat amb el Club Futbol Sils. També hi ha documents federatius de l'època i peces de l'equipació d'aquelles temporades. Els materials que s'hi poden veure estan presentats tot seguint les etapes de la història recent de l'entitat. A tot això hi ha d'altres iniciatives relacionades amb el futbol que són paral·leles a l'època, com ho és ara el futbol d'empreses, els primers anys de l'Athlètic Silenc o l'eclosió del futbol femení, entre d'altres coses. Josep Soliva Gispert, autor del llibre El futbol a Sils, des dels anys 20 fins al 1975, és l'encarregat de la recerca i selecció dels documents.