Cienfuegos obté el bitllet per a la final de llançament de martell a Doha

L'atleta espanyol Javier Cienfuegos disputarà avui la final de llançament de martell dels Mundials d'Atletisme que s'estan celebrant a Doha després de superar ahir sense massa dificultats la classificació. Va superar els 76,50 metres necessaris per obtenir el bitllet amb un llançament de 76,90 metres. Per la seva banda, el madrileny Fernando Carro també va passar a la final dels 3.000 metres obstacles en ser cinquè de la seva sèrie i passar per temps amb la cinquena millor marca de tots els participants: 8:13.56.