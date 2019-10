Brittney Sykes aterra a Girona i s'entrenarà amb el grup a partir de demà

Després d'una llarga espera, finalment, l'Spar Citylift Girona ja té a la ciutat un dels seus fitxatges estrella d'aquesta temporada: la nord-americana Brittney Sykes. La jugadora va ser ahir al matí a Fontajau per conèixer el pavelló i les noves companyes, i també va tenir temps per saludar el president, Cayetano Pérez. Avui toca jornada de descans i a partir de demà es posarà a les ordres d'Èric Surís i serà presentada oficialment.

Sykes va arribar a l'aeroport del Prat procedent directament de Puerto Rico, on va aconseguir la medalla d'or diumenge passat en l'Americup. L'escorta americana es va concentrar amb la selecció dels Estats Units un cop finalitzada la temporada a la WNBA i això n'ha retardat l'arribada a Fontajau. Sykes ha sigut una de les dotze escollides per jugar l'Americup, un bon senyal perquè a les portes d'uns Jocs Olímpics pugui repetir a Tòquio, l'estiu que ve, amb la selecció dels EUA. En l'arribada a Girona va voler conèixer el pavelló de Fontajau, les noves companyes, els tècnics i el president.

Sykes i Sonja Petrovic, que encara no té data d'arribada a la ciutat després d'haver-se operat del genoll la setmana passada, són els dos fitxatges estrella de l'Spar Citylift. Les gironines tornen aquest curs a l'Eurolliga i ho faran amb la millor plantilla de la història, a pesar del cop dur que ha representat la lesió de la base Núria Martínez. Pel que fa a Sykes, ve de fer una bona temporada a la WNBA amb una mitjana de 10 punts, 4,4 rebots i 2,5 assistències en 25 minuts per partit amb Atlanta Dream. L'escorta és originària de Nova Jersey, té 25 anys, mesura 1,75 metres i pot combinar amb comoditat les tres posicions exteriors. Va formar-se a Siracussa i a la University High School de Nova Jersey.

Si l'adaptació horària de Brittney Sykes és ràpida, Èric Surís hi compta per a l'entrenament de demà al matí. Seria la seva primera sessió amb l'Uni, ja amb la vista posada al partit de dissabte a la pista del Zamora. El cos tècnic preveu que allà, en la segona jornada de Lliga, hi pugui jugar ja els seus primers minuts. Sykes no s'estrenarà a Fontajau, com la resta de l'equip, fins al dia 13, contra el Lugo (18.00) perquè dimecres que ve hi ha jornada intersetmanal a la pista del Gipúscoa. Amb Sykes l'Uni serà un rival encara més poderós, com ja ha demostrat aquest inici de curs guanyant la Lliga Catalana i la Supercopa d'Espanya.