Bordils obre aquest diumenge una Copa Gironina de BTT de quatre carreres

La nova edició de la Copa Gironina de BTT Centre Porsche Girona comptarà amb un calendari de quatre curses. Bordils acull aquest proper diumenge la primera cursa d'un calendari que seguirà per Serinyà (20/10), Quart (27/10) i Sant Gregori (10/11). Com ja es va anunciar aquest any retorna aquesta competició que havia estat una referència a la tardor pel BTT gironí, i també català. El format serà l'habitual, és a dir, amb circuits de volta única, en aquesta primera prova de Bordils, un de llarg al voltant dels 35 quilòmetres i un de curt de 22.

D'altra banda, hi haurà tres tipus de proves: la cursa competitiva per a tots els corredors federats amb llicència de competició des de cadets fins a màster 60, i la marxa cicloturista d'oci, per a aquells que no vulguin competir, que tinguin llicència d'oci (cicloturista) o bé siguin corredors no federats (a partir de 15 anys) que hauran de pagar l'assegurança de dia. Finalment també hi haurà la cursa e-bikes. Els guanyadors absoluts de les 3 curses llargues masculí, femení, i e-bikes rebran un reconeixement de 100 euros per la seva victòria. La inscripció està oberta en línia a la web de www.ciclisme.cat.