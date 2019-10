Bàsquet Salva Maldonado fitxa per la Federació

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) va anunciar ahir la nova estructura del seu Comitè Tècnic així com el cos tècnic de les diferents seleccions catalanes de formació per aquesta temporada 2019-20. També es va presentar Salva Maldonado com a nou subdirector de l'àrea de seleccions, després del seu pas pel Joventut, el Manresa, el Caja San Fernando, el Tau, l'Ourense, el Tarragona, el Gran Canària, el Fuenlabrada o l'Estudiantes.