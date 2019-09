Izan Codinachs i Albert Gimeno, guanyadors de la IX Regata Mar d'Empúries

El Club Nàutic l'Escala ha celebrat, els dies 28 i 29 de setembre, la novena edició de la Regata Mar d'Empúries, una de les més multitudinàries que ha organitzat aquesta temporada. La cita d'Optimist, que inaugurava el Circuit Català de la classe, ha congregat prop de 120 joves navegants procedents de tot el litoral català i ha omplert, amb tots ells, el mar d'Empúries de veles.

Ha estat, també, un cap de setmana de competició intens. Els dos grups de la flota han disputat les sis proves previstes pel programa amb una marinada d'intensitat mitja, set a 10 nusos del 70-90. Els resultats, per la seva banda, han alçat a Izan Codinachs del CN Sant Feliu i a Albert Gimeno del CN Comaruga amb la victòria dels Grups 1 i 2, respectivament.



64 regatistes del Grup 1

Amb quatre primers parcials i un total de set punts, Codinachs ha estat el guanyador de la categoria Sots 16 del Grup 1. El segon i el tercer lloc, tant de la general, com de la divisió Sots 16, han estat per Santiago Nuñez del CN Garraf, que suma nou punts, i Nora García del CN Masnou, amb 21.

El podi Sots 13 Grup 1 el trobem als llocs cinc, sis i set de la general. Són Gerard de Soria del CN Garraf, Daniel García del CN Masnou i Joan Fargas del CN Cambrils. Entre els més petits, els Sots 11, els premiats han estat Joan Domingo del CN Cambrils i Fèlix Ramos del CN Vilanova.



54 navegants del Grup 2

El jove Albert Gimeno, per la seva banda, encapçala el rànquing Sots 11 del Grup 2 amb 18 punts i tan sols un d'avantatge sobre la segona classificada, la local Nerea Obeso, que finalitza la seva participació amb un primer i dos segons parcials com a millors resultats. El tercer lloc és per a Iker Mugica del CN Cambrils amb 25 punts.

Bruno García, del CN Estartit, és segon a la general del Grup 2, també amb 19 punts i lidera els Sots 13 del Grup 2 seguit de Guillem Dengra del CN El Masnou i Alvar Vila del CN Salou. Júlia Flo, del CN l'Escala ha estat la guanyadora Sots 16 d'aquest Grup amb un tercer lloc com a millor resultat. En segon i tercer lloc s'han classificat Patricia Rodríguez del CN Vilanova i Ariadna Ferrer del CN Cambrils.



Vessant social de la regata

No tot ha estat competició. Els dos dies de la IX Regata Mar d'Empúries han acabat amb un bon plat de pasta per recuperar forces. El diumenge al voltant de les 17:00 hores, a més, ha tingut lloc l'entrega de trofeus. La cerimònia, que ha reconegut l'actuació dels millors regatistes del cap de setmana ha comptat amb la presència de Marta Rodeja, Regidora de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de l'Escala; Josep Pallí, vocal de la Junta Directiva del Club Nàutic l'Escala; i Joan García de Marco, secretari de la classe Optimist.

La propera cita del Circuit Català d'Optimist serà al CN El Masnou els dies 19 i 20 d'octubre.