El Valladolid enfonsa l'Espanyol i obre un debat respecte al futur de Gallego

El Valladolid va aconseguir la victòria contra l'Espanyol a l'RCDE Stadium, la segona aquesta temporada, després d'un gol de penal de Míchel en el minut 23 i un de Plano en el temps afegit, amb els locals amb deu per una targeta vermella directa a Calero. L'afició va acomiadar l'equip amb xiulets i va carregar durament contra el seu entrenador, David Gallego, que queda molt tocat.

L'arrencada de l'Espanyol, però, augurava un altre escenari. Al cap de set minuts, una combinació entre Vargas i Javi López per la banda dreta va acabar en una assistència a Calleri, que va enviar la pilota al pal. I en la següent acció, Vargas va rematar de cap a les mans de Masip. Els jugadors blanc-i-blaus marcaven el ritme perquè combinaven amb facilitat i precisió, i van empènyer el Valladolid al seu camp. Calleri entrava en joc habitualment i la sensació de perill sobre l'àrea visitant creixia a mesura que avançaven els minuts. Tot ho va esguerrar el 0-1 de Míchel, que va arribar després d'un penal comès per Víctor sobre Plano. La decisió va ser molt protestada, encara que l'àrbitre no va demanar l'ajuda del VAR.

En la represa, l'Espanyol va sortir a totes. Darder va signar un parell d'avisos que van fregar el pal i van fer aixecar l'afició. Calleri també va posar perill. El Valladolid semblava esperar el moment davant les revolucions dels locals, limitant les seves aparicions en els dominis de Diego López. En el minut 65, el guió va tornar a torçar-se per a l'Espanyol: Calero va ser expulsat amb vermella directa per una entrada sobre Guardiola, l'últim jugador. La falta, a més, va acabar en un gol de cap de Joaquín, encara que l'àrbitre el va anul·lar després de consultar amb el VAR per un fora de joc. El partit estava trencat i semblava complicat que ningú canviés el marcador en els últims minuts. Amb un home menys, els periquitos es van bolcar sense èxit, mentre que el Valladolid ho tenia tot de cara per sumar el triomf. Faltava l'última sorpresa, el gol de Plano (0-2) en l'última jugada. Gallego ho resumia així: «El que avui és negre intentarem que es converteixi en menys negre. Tenim cinc punts i en queden moltíssims. No hem de ser alarmistes, però cal intentar guanyar. Em sento capacitat per revertir aquesta situació. Soc lluitador, treballador i persistent».