El Sarrià torna a fer història passant a la següent ronda de la Copa del Rei

El Sarrià està vivint una temporada històrica. Després de pujar per primer cop a la Divisió d'Honor Plata a final de la temporada passada i aconseguir un prestigiós triomf en l'estrena a la Lliga, el conjunt entrenat per Salva Puig ha tornat a fer-la grossa classificant-se per la següent ronda de la Copa del Rei després d'imposar-se a l'Antequera (32-28). Un triomf que, a més, porta el premi de jugar la següent ronda de Copa contra un equip Asobal.

I això que els gironins no ho van tenir gens fàcil per desfer-se dels malaguenys, ja que el partit va ser molt igualat durant els primers 50 minuts. Fins i tot, els locals van arribar anar tres per sota en un moment del primer temps (13-16), però es van saber refer i tornar a igualar el marcador abans del descans (17-17).

En la segona part, cap dels dos equips aconseguia agafar avantatges per més d'un gol i s'entrava en els últims 8 minuts i mig amb empat a 26. Llavors, el Sarrià va viure els moments més màgics del parit, fent un parcial de 5-0 (31-26) i deixant molt tocats els visitants que ja poc van poder fer amb els tres minuts i mig que quedaven de partit.

Els altres resultats de la primera ronda de Copa són: Palma del Río- Ciudad Real (18-36), Cajasur-Villa de Aranda (31-29), Cisne-Condes de Albarei (29-24), Novás-Torrelavega (33-30), Zarautz- Alcobendas (20-29) i Màlaga- Zamora (23-28).