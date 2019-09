El Quart guanya el seu segon partit contra el Mataró i dormirà líder de l'EBA

El Quart conta els partits per victòria en aquest inici de la Lliga EBA. Si la setmana passada els homes entrenats per Carles Ribot van guanyar a la pista de l'Alfidén, ahir ho van fer en el debut a casa contra el Mataró (81-73), en un partit molt igualat i que no es va decidir fins a l'últim període. Els mataronins no van posar les coses gens fàcils als quartencs, que trobaven la inspiració a partir de David Romero, que va anotar 19 punts i capturar 10 rebots, i va ser així el jugador més ben valorat del seu equip. El va contrarestar Jordi Bataller, que va anotar 20 punts i repartir 7 assistències per liderar el seu equip cap a la victòria.

Un triomf que no es va certificar fins als últims 10 minuts. En els tres primers períodes, el marcador va ser igualat i els locals van haver de sobreposar-se al resultat advers del descans (39-40). Un tercer quart més bo va permetre als de Carles Ribot posar-se per davant, però per la mínima (59-58). Tot i així, en l'últim període, el Quart va saber aguantar amb tranquil·litat i solvència i de mica en mica va anar obrint un forat al marcador que el va mantenir fins al final.