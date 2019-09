Un penal condemna un Peralada que encara no coneix la victòria

Repetint l'inici de la temporada passada a Segona B –la primera victòria no va arribar fins al 27 d'octubre–, el Peralada encara no ha aconseguit traduir les sensacions sobre la gespa en resultats. Tot i posar els punts sobre les is al líder de Tercera aferrant-se a un empat sense gols, l'equip d'Albert Carbó tampoc se'n va sortir ahir. Un penal al minut 84 a favor de la Pobla de Mafumet va condemnar-lo a una nova derrota (0-1), que el manté a la part baixa de la taula.

Com era d'esperar, els visitants de seguida van generar perill davant la porteria d'Aroca, que va mostrar-se segur sota els tres pals. Els xampanyers van respondre amb un xut ras de Medina, però a mesura que avançaven els minuts ambdós conjunts van anar perdent intensitat a causa de la calor i es va arribar al descans sense ocasions clares. El pas pels vestidors va anar bé als xampanyers i Ritxi ràpidament va enviar un cacau des de la frontal. Medina també ho va provar amb un xut que va sortir llepant el primer pal.



Tot es torça al final

Seguint el guió de la primera part, el ritme del partit va anar minvant a mesura que avançava el cronòmetre. Amb el desgast físic, l'empat contra el líder podia considerar-se més que bo. Però al minut 84 l'àrbitre va assenyalar la pena màxima a favor de la Pobla de Mafumet i Sergio Montero no va fallar des dels onze metres. La derrota no va fer abaixar els braços al Peralada, que va buscar l'empat amb un cacau d'Èric Vilanova que sortia per damunt del travesser.