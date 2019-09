L'Uni s'estrena a la lliga derrotant el València

El campió és el campió. El València vol ser l'alternativa a Girona i Salamanca en la Lliga Femenina-1 però, de moment, l'Spar Citylift Girona continua deixant clar que és el rival a batre i, amb les conegudes absències de Petrovic, Sykes i Núria Martínez, ha derrotat les valencianes en la primera jornada de lliga en l'Open Day de Saragossa (67-52 ). La fortalesa interior valenciana contra un Uni condicionat per les faltes personals de Coulbaly, a la primera meitatl València ha agafat rebots més que l'Uni (28 a 18), no ha estat suficient per doblegar un Spar Citylift Girona que, en els moments més complicats s'ha aguantat gràcies al talent de Rosó Buch, i que ha acabat trencant el partit amb tres triples gairebé consecutius de Mendy, Elonu i Palau en el darrer quart.

Embalat encara per les bones sensacions de la pretemporada, culminades amb la victòria contra el Perfumerías Avenida en la Supercopa, l'Uni ha sortit per feina amb un bàsquet ràpid al qual, tot i el protagonisme inicial de l'enèrgica Queralt Casas, el València no ha pogut respondre d'entrada. Un triple de Magali Mendy ha obligat el tècnic de les valencianes, Rubén Burgos, a demanar temps mort quan encara no s'havia arribat al minut 5 (13-5).

La reacció d'un València, que aquesta temporada aspira a erigir-se en un contrapoder a Girona i Salamanca, ha arribat de la mà de Julia Reisingerova. La pivot txeca va ser clar perquè l'Spar Citylift Girona guanyés la lliga la temporada passada (després l'Uni no va la aconseguir retenir davant la ràpida i potent oferta valenciana) i, aquest migdia, tot i encara no està al cent per cent després de recuperar-se d'una lesió de genoll durant l'estiu ha tornat a demostrar que és molt difícil d'aturar a prop de cistella. El València ha carregat el seu joc sobre Reisingerova per igualar el partit abans del final del primer quart (19-7) i , encara que Burgos li ha de dosificar molt els minuts, el València ha tingut clar que el joc interior era el millor camí per complicar el partit a l'Spar Citylift Girona. Coulibaly i Andusic (Tijana Adukovic s'han inscrit a la FEB amb el seu nom de casada) s'han posat amb dues faltes abans del descans i Tirera, maliana com la pivot de l'Uni, ha agafat el relleu de maldecap interior de les gironines.

El València ha arribat al descans havent agafat 10 rebots més que l'Uni (28 a 11), però, no obstant això, l'Uni no ha deixat mai d'anar per davant en el marcador. La raó? Mendy, Buch... i les inesgotables maneres de generar bàsquet d'un equip que va sobrat de talent. Rosó Buch ha fet 8 dels 15 punts de l'Uni en el segon quart, inclosos els dos últims que deixaven la diferència en 34-29.

El tercer quart podia començar amb diferents menes de notícies per a Èric Surís. I ho ha fet amb la que més temia el tècnic de l'Uni: la tercera falta de Coulibaly quan només s'havien jugat 12 segons. Ha estat el moment més crític del partit per a les gironines. La tercera falta de la pivot maliana, i els problemes de la primera part en el joc interior, han passat pel cap a les jugadores d'un equip que, d'entrada a la segona meitat, tenia la seva font principal del dia, Rosó Buch, a la banqueta. El València, però, no ha arribat a posar-se mai per davant en el marcador. Ha arribat a empatar a 37-37, després d'un tir lliure de Tirera, però la tornada a escena de Rosó Buch i el molt menor impacte de la segona aparició en el partit de Reisingerova ha mantingut ha mantingut a les gironines per davant (48 41 al final del tercer quart ja amb Buch com a màxima anotadora del partit amb 16 punts).

L´últim període ha començat de la mateixa manera que el tercer. Amb una falta de Mima Coulibaly, en aquest cas la quarta, quan s'havien jugat encara no 30 segons. Surís ha apostat fort i no ha canviat la pivot de Mali. El tècnic i l'Uni han encarat amb valentia el partit i els hi ha sortit bé. El València s'ha oblidat de buscar el joc interior i, en el moment clau, quan faltaven entre cinc i quatre minuts per acabar el partit, Mendy, Elonu i Laia Palau han encadenat tres triples en cinc atacs gironins: 61-49 i partit resolt a manca de tres minuts llarg. El València haurà de continuar esperant per convertir-se en alternativa als dos grans.