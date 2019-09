L'Olot visita la Nucia, l'equip revelació en l'inici de temporada

El setmana passada l'Olot va traduir el bon joc en resultats. Després d'una victòria patida, però treballada, contra el València Mestalla (1 -0), els de la Garrotxa visiten aquesta tarda la Nucia (19.00 hores). Els alacantins han estat l'equip sorpresa en aquest inici de lliga, ja que malgrat pujar aquest curs passat a Segona B, només han perdut un partit i van començar el curs amb dues victòries consecutives davant el Cornellà i el Lleida. L'equip de César Ferrando és 8è amb 8 punts, un més que l'Olot: «Si estan per davant nostre, és per algun motiu. Tenen un estil marcat i jugadors contrastats de la categoria. Juguen un bon futbol i ens exigiran molt».

La Nucia té a les seves files jugadors de qualitat i amb experiència a la categoria de bronze com Fran Moreno, Juanan, Pablo Morgado, Javi Cabezas o Miñano. «Conec el club, l'entrenador i gran part de la plantilla, que està formada per no patir per salvar-se», explicava Garrido en la prèvia. Els alacantins només han fet quatre gols en aquestes primeres 6 jornades, però han deixat la porteria a zero en tres ocasions i només els han marcat dos gols. De fet, són l'equip menys golejat del grup juntament amb l'Andorra. Tot i això, l'Olot només han rebut un gol més que els de Ferrando, motiu per creure que la Nucia tindrà difícil batre Pol Ballesté en el partit d'avui: «Estem donant mostres de solvència. Som ordenats i sabem com actuar sense pilota. També tenim molt l'esfèrica i això allunya el rival de la nostra porteria».

Pedro del Campo, que semblava recuperat de la seva lesió, és dubte després d'haver tornat a tenir molèsties entre setmana. La resta de la plantilla està disponible per jugar.