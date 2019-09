El Liverpool manté els cinc punts d'avantatge sobre el City

El Liverpool no va donar opció al Manchester City per retallar el seu desavantatge i continua mantenint-se a cinc punts per sobre dels de Pep Guardiola, després d'encadenar el seu setè triomf amb una victòria davant del Sheffield United (0-1). El triomf per la mínima va deixar sense premi al City, que va golejar l'Everton (1-3) en un duel on els visitants van fer valer la seva qualitat.

L'Everton va aconseguir l'empat al 33, però els citizen no van perdonar aprofitant el talent de jugadors com Riyad Mahrez o Raheem Sterling.