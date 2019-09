L'Espanyol anhela un triomf revifador a Cornellà contra el Valladolid

L'Espanyol rep aquest migdia el Valladolid a l'RCDE Stadium (12.00 hores), després de mostrar una versió més afinada contra el Celta i amb l'anhel de confirmar les bones sensacions davant la seva afició i enterrar de manera clara el mal inici de curs amb la primera victòria en el seu feu.

El nom de David Gallego està sota els focus i és per això que el conjunt blanc-i-blau confia en el suport de la seva afició per signar el primer triomf com a local contra els de Sergio González, que també necessiten els 3 punts.