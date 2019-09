Leclerc s'emporta la «pole» a Sotxi i Carlos Sainz arrencarà cinquè

El pilot de Mònaco Charles Leclerc (Ferrari) va aconseguir ahir la pole position per la carrera del Gran Premi de Rússia, setzena prova del Mundial de Fórmula 1, després de marcar el millor temps en la sessió de qualificació per davant del líder del campionat, Lewis Hamilton (Mercedes), i del seu company d'equip Sebastian Vettel, que es va quedar a tan sols 23 mil·lèsimes del britànic. Mentrestant, Carlos Sainz (McLaren) arrencarà la cursa al circuit de Sotxi des de la cinquena posició. El madrileny va acabar la qualificació sisè, però es va veneficiar de la sació a Max Verstrappen (Red Bull) que va marcar el cinquè millor temps.

D'aquesta manera, Leclec, que va marcar un temps de 1:31.628, es converteix en el primer pilot de Ferrari a firmar quatre poles consecutives des que ho va aconseguir el mític Michael Schumacher l'any 2001. Amb ell, a la primera línia, partirà el Mercedes de Hamilton, que ahir es va quedar a quatre centèssimes del primer lloc. L'alemany va superar Hamilton tant en la Q1 com en la Q2, però a l'hora de la veritat el britànic va ser més ràpid. Tot i així, en aquest tram de campionat es nota la millora de l'escudaria italiana que, per fi, ha aconseguit trobar la tecla indicada per fer front a les bales platejades. Així, l'altre Mercedes de Valtteri Bottas només va poder ser cinquè, superat per Max Verstrappen, tot i que el pilot belga va ser sancionat amb cinc posicions a la graella a causa d'un canvi de motor.

El sisè millor temps va ser per a Carlos Sainz, que va marcar un bon temps després de patir tot el cap de setmana. El madrileny, que tindrà una bona opció de sumar un bon grapat de punts, va superar el seu copmany d'equip, Lando Norris, vuitè, i els Renault de Nico Hulkenberg, setè, i Daniel Ricciardo, desè. L'altre pilot que va entrar a la Q3 va ser Romain Grosjean (Hass), que va marcar el novè millor temps.