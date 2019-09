El jugador del Figueres Carles Coto es lesiona de gravetat en el camp del Terrassa

El partit Terrassa-Figueres de Tercera Divisió s'ha vist enfosquit per la greu lesió que ha sofert el jugador empordanès Carles Coto cap a la meitat de la primera part en una de les seves cames. Coto, que debutava amb el conjunt figuerenc, ha estat atès en un primer moment a peu de gespa però ha calgut l'entrada d'una ambulància dels serveis d'emergències per a immobilitzar la part afectada, estabilitzar-lo i traslladar-lo a un centre hospitalari.



Per aquest motiu, el joc ha estat aturat uns vint minuts. Modest ha substituït Coto quan l'àrbitre ha xiulat la continuïtat del matx. A la mitja part continuava l'empat a zero en el marcador. La Unió s'ha avançat en el minut 51 amb un gol d'Ivan. El figuerenc Sergi Arranz, davanter del errassa, ha fet l'empat en el minut 68 i Àlex ha materialitzat el 2-1 definitiu en el minut 81.





JOC ATURAT des de fa estona. Lesió molt greu de COTO (16). Està inmobilitzat a la gespa esperant els serveis sanitaris. Sembla una fractura al peu o la cama.@TerrassaFC 0 - @UEFigueres 0

