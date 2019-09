Hamilton regna en un nou desastre de Ferrari i Carlos Sainz acaba sisè

Lewis Hamilton va aconseguir la victòria en el Gran Premi de Rússia liderat el doblet de Mercedes juntament amb Valtteri Bottas, per davant de Charles Leclerc (Ferrari), mentre que el madrileny Carlos Sainz va firmar una meritòria sisena posició.

A manca de sis curses, l'escuderia alemanya, que encara no havia guanyat després de l'aturada de l'estiu, es referma al lloc més alt del Mundial de Constructors. Mentre, Hamilton, amb la seva victòria número 82, la primera des d'Hongria, s'aproxima al seu sisè títol mundial. El britànic té 322 punts, 73 per sobre del seu company, Bottas.

Tot, després d'un nou desastre de Ferrari, que va fallar en l'estratègia i va ser penalitzat, de nou, per la seva fiabilitat en una cursa on l'alemany Sebastian Vettel va abandondar en l'equador de la carrera per una errada mecànica.