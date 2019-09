Gran ambient i espectacle en la Copa Internacional de Figueres

Més 500 gimnastes van participar en la jornada inaugural de la setena edició de la International Figueres Cup de gimnàstica rítmica que se celebra aquest cap de setmana a la localitat gironina, davant unes grades ben animades, on el públic va donar suport en tot moment a les participants. Al llarg de la jornada d'ahir es van poder veure tant proves individuals com grupals de diferents categories i països i també amb atletes de diferents indrets de Catalunya. Però el moment estrella de la jornada va arribar a la nit, amb la gala show, on participava la campiona del món júnior, Anastasia Simakova.