Un gol de Luis Suárez encarrila el primer triomf del Barça fora de casa

El Barça va tornar al camí de les victòries a domicili, després de no aconseguir-ho en les anteriors sortides d'aquesta Lliga, amb un triomf davant del Getafe (0-2) conduït per l'uruguaià Luis Suárez i una actuació poc afortunada del porter David Soria. El davanter uruguaià va carregar el pes de l'equip per afrontar una situació delicada fora del Camp Nou. I és que els blaugranes necessitaven trencar al més aviat possible una dinàmica negativa de fins a set partits sense guanyar lluny de Barcelona.

Sense Messi, Ansu Fati i amb l'absència a última hora d'Ousmane Dembélé per unes molèsties musculars –és dubte per rebre l'Inter en la fase de grups de la Champions–, el Barça va plantar cara a la seva crisi a domicili en un dels estadis més rocosos de Primera: el Coliseum Alfonso Pérez, que, quan el Getafe està «endollat», és un dels més complicats de la Lliga. Encara que enguany el conjunt madrileny sembla no tenir la mateixa solidesa defensiva que el curs passat i ahir tampoc va comptar amb l'ajuda de Soria. Sinó tot el contrari, va fallar en els dos gols.

Per substituir Dembélé, el tècnic Ernesto Valverde va apostar per Carles Pérez. El jugador renovat fins al 2022 va ocupar la zona dreta d'atac, en el sector d'Allan Nyom. Sens dubte, el jugador més fràgil del Getafe. El francès és voluntariós, però pateix amb la pilota als peus. És per això que Valverdre va intentar explorar aquell forat amb Carles Pérez, obtenint alguna de les seves escasses ocasions. Al costat contrari, el Getafe tenia el seu fibló. Pepe Bordalás va voler donar més velocitat amb Ángel, el seu millor davanter d'aquesta setmana. Va treure Jorge Molina i tots els punyals van atacar per la banda de Junior Firpo. Entre Jason Remeseiro, Damián Suárez i Ángel van deixar en pau Jordi Alba. Pot dormir tranquil, el seu lloc està assegurat quan es recuperi de la lesió.

Per la banda de Firpo, molt dubitatiu i fràgil en defensa, va arribar quasi tot el perill dels locals, que van pressionar el Barça des del primer minut. Van intentar ofegar la sortida de la pilota blaugrana i per moments van aconseguir-ho. Excepte d'algunes badades i moments d'orgull blaugrana, la primera part va ser de color blau. El Getafe va tenir dues ocasions molt clares, les dues van sortir de les botes d'Ángel. La primera, després d'una centrada de Jason des de la banda dreta que va rematar per damunt del travesser. La segona, finalitzant una combinació amb Cucurella i Jaime Mata, que Ter Stegen va frustrar amb una gran intervenció. Els de Bordalás van anul·lar el Barça, que només va tenir una ocasió obra de Carles Pérez aprofitant una errada de Nyom. Al final, va ser Luis Suárez l'encarregat d'obrir el marcador. El conjunt blaugrana, comprimit com una llauna a la seva àrea, va marcar de l'única manera que podia: pilota llarga de Ter Stegen convertida en assistència, aparició de l'uruguaià, dubtes en la sortida de Soria i gol de vaselina. 0-1 i gràcies.

El gol de Luis Suárez va fer molt mal al Getafe, sentenciat a la segona part. Encara que els jocals van atacar de seguida amb el brasiler Kenedy, en comptes de Nyom, van rebre una altra gerra d'aigua freda amb una diana de Junior només començar la represa. El lateral esquerre del Barça va redimir-se de la seva erràtica primera part amb una aparició oportuna. Soria tampoc va estar fi. El porter del Getafe no va saber blocar un xut llunyà de Carles Pérez i Junior va aprofitar el refús dins la petita. En aquell moment, va desaparèixer qualsevol aspiració del Getafe per aconseguir res positiu. Amb molt poc, el Barça va fer molt mal. Tot i que va sortir Jorge Molina a falta de mitja hora, la victòria blaugrana ja estava segellada. Els homes de Valverde van tancar una possible fuita d'aigua controlant el partit, fins i tot amb un jugador menys als últims deu minuts per l'expulsió de Lenglet.